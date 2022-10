Tequila sigue sin apoyo tras Declaratoria de Emergencia

A pesar de que el municipio serrano de Tequila obtuvo una Declaratoria de Emergencia en los meses de junio y julio del 2022, no ha recibido ni un sólo peso para atender los daños que dejaron las intensas lluvias, indicó el alcalde Jesús Valencia Morales."Qué podemos decir del protocolo, las reglas de operación para atender a los municipios en desastre. Tenemos la declaratoria de junio y julio pero no ha llegado nada".Añadió que las autoridades correspondientes tendrían que valorar todos los temas de la naturaleza que afectan a la Sierra de Zongolica.El munícipe acentuó que aunque hay lugares donde las inundaciones son peores que en esta zona serrana, Tequila no está exento de sufrir alguna afectación por las lluvias."Es que tenemos derrumbes, afectaciones a casa habitación, escuelas. Una gran parte de los caminos ya los rehabilitamos y tratamos de mejorarlos, pues no podemos estar esperando para el 2023. Estamos esperando a SEDESOL, INVIVIENDA, para ver la afectación en casas".Dentro de las comunidades afectadas están Zacatlamanca, Chapultepec aquí hubo un fallecido por derrumbe, Santa Cruz. "Los niños siguen recibiendo clases en casas que prestaron, porque su escuela resultó afectada, son alrededor de cien infantes los que no están recibiendo en las aulas sus clases".Finalmente acotó que hay recursos pendientes de una declaratoria de emergencia que data del 2021.