Terminaron su Maestría hace dos años y siguen sin darles sus títulos, en Veracruz Puerto

Egresados de la Maestría de Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Oriente, se manifestaron para exigir sus títulos.Son parte de la primera generación de esta especialidad y a dos años de concluidos sus estudios, no tienen su documento que avala los estudios sin que la institución privada les dé una explicación del retraso."Ya tiene más de 2 años que no se nos han entregado (los títulos) y no nos dan una explicación real. Nos dan largas, ya son dos años. Nosotros no tenemos ningún adeudo, todos pasamos con buenas calificaciones, siempre fuimos muy cumplidos, no hay ningún problema de esos. A los otros grupos les dicen que los títulos se atrasan un poco porque los alumnos no hacen las cosas como son y no es cierto. Nosotros siempre hicimos todo en tiempo y forma, no tenemos deudas, y ya tardó más de 2 años en que nos den el título. El límite para la entrega de títulos es un año y medio", señalan los afectados.Algunos de los argumentos que les dieron es que fue la pandemia y problemas en el sistema, pero aseguran que eso no justifica la tardanza de dos años para la entrega de sus títulos.Comentaron que requieren el documento porque están en trámites de ascensos en sus centros de trabajo y requieren comprobar su especialidad, pero están detenidos por la falta de respuesta de la Universidad de Oriente."Lo necesitamos para nuestras áreas de trabajo o para algunos otros trámites, nosotros no tenemos nada malo, nosotros hicimos todo bien desde el principio. Que se atravesó la pandemia, sí lo entiendo. Pero nosotros hicimos todo antes y ahorita todas las escuelas están (otorgando) títulos, boletas, y ellos nada más se ‘hacen pato’".Aseguran que cumplieron con La aprobación de sus estudios y lo que ahora esperan son sus títulos.