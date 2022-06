Terrazas en la playa, millonaria obra fallida en Coatzacoalcos

Las terrazas construidas en la playa durante la administración de Víctor Carranza y que tuvieron un costo de 10 millones de pesos no cuentan con estudio de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).Ahora, a dos años de su inauguración, la erosión y el impacto de las olas ya las destruyen.Pese a los recursos invertidos, su construcción ha pasado desapercibida entre la población porteña y además nunca se cumplió con la promesa de empastarlas, poner juegos infantiles y aprovecharlas para detonar la economía al permitir que comerciantes se establecieran en ellas.Al respecto, el coordinador regional de la SEMARNAT en Coatzacoalcos, Juan Domínguez Hernández, confirmó que ante la dependencia que representa nunca se hizo la solicitud para el estudio de impacto ambiental, por lo que autoridades federales son quienes deberán realizar las investigaciones pertinentes."Desafortunadamente no sirvieron y para eso se necesita un estudio de impacto ambiental que deben presentar ante SEMARNAT para poder hacer cualquier trabajo en la playa, no lo presentó la administración, no sé si en México pero aquí en Veracruz no", aclaró.El funcionario aceptó que terrazas hechas por anteriores administraciones sí funcionaron porque se les puso vegetación, sin embargo, dijo que el "muro de contención" hecho por la administración pasada no funcionó.Reconoció que en tiempo de lluvias y “nortes” es cuando se afectan más las instalaciones del malecón costero, con la llegada de esta temporada en estos meses se espera que los daños a las terrazas recrudezcan."De enero a mayo la playa está calmada y no hay embates de la naturaleza", dijo.Ahora, opinó Juan Domínguez, la nueva administración municipal deberá buscar nuevos proyectos para la zona de playa, tomando en cuenta opiniones de expertos incluso de la administración portuaria integral, estudios mareográficos y se puedan colocar escolleras o espigones.La Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente sería la que pudiera hacer la supervisión necesaria para decidir qué tipo de sanción se podría dar a los responsables.