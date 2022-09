TEV analiza al menos 100 denuncias de violencia política en razón de género

Al menos 100 asuntos por actos de violencia política en razón de género contra las mujeres registra el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) admitió el Presidente de dicho órgano autónomo Roberto Eduardo Sigala Aguilar.“Ya la gente está dándose cuenta de los derechos que tiene como integrantes de un Ayuntamiento, de un Cabildo, o alguna persona que ha sido designada por elección popular, antes no se conocían estos derechos y ahora la gente ya lo sabe”.Recordó que los tribunales electorales en los estados no sólo sancionan o validan las elecciones, sino que dan curso a las denuncias de violencia política en razón de género.“Todos estos asuntos de violencia que se están dando, toda estas relaciones que puedan existir en los cabildos y autoridades elegidas a través del voto”.Añadió que ahora no sólo se investiga a los presidentes municipales como los principales generadores de violencia de género, sino ahora se promueven juicios contra el Contralor, el Tesorero, el Secretario del Ayuntamiento o el Director de Gobernación.“Son actores que se encuentran en estas relaciones laborales de estas autoridades electas por votación”.Sigala Aguilar admitió que este tipo de quejas no se limita a las regiones serranas o apartadas, sino ya es de cualquier zona de la entidad.