TEV ratifica triunfo de Rosalba 'Paloma' Rodríguez en Acayucan

Por unanimidad los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y sin observaciones al momento de presentar el proyecto para resolver la impugnación presentada por los partidos políticos Morena y Frente Cardenista, ratificaron el triunfo de Rosalba 'Paloma' Rodríguez, quien abanderó la alianza “Va por Acayucan” conformada por el PRD – PAN – PRI.



En entrevista telefónica con el secretario general del PRD en Veracruz, Roberto Peña González confirmó que, la sesión celebrada el día de hoy y que se transmitió a través del canal oficial de YouTube, a partir de las 6 de la tarde, desde el 6 de agosto no habían sesionado los magistrados.



“En el orden del día estaba mencionada que se resolvería la impugnación que presentó MORENA y Frente Cardenista, lo llevó la misma magistrada en el proyecto que presenta la magistrada en un primer momento da por confirmada los resultados del día 6 de junio se dieron en Acayucan con Rosalba, luego se dio la votación y en el tema de Acayucan, no hubo ninguna intervención en contra, eso se subraya, es importante porque ninguno de los magistrado hacer observación alguna, el voto es unánime, todos los magistrados votaron a favor del triunfo de Acayucan”, comentó el profesor.



“En el caso de la demandante, en este caso a la diputada Deysi (Juan Antonio), la misma ley le permite, si ella desea, si ella tiene elementos suficientes de continuar su impugnación ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene cuatro días para poder presentar su impugnación, ella sabrá si hacen uso de esa oportunidad”, destacó en entrevista.



Mientras tanto el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ratificó el triunfo de Rosalba ´Paloma´ Rodríguez, y si en cuatro días la demandante no acude al TRIFE, se ratificaría de manera definitiva que Rosalba es la próxima alcaldesa de Acayucan, la tercera mujer en gobernar Acayucan.



MORENA, fundamentó la impugnación en posible rebases de gastos de tope de campaña, que se gastó de más, sin embargo, no se probó e incluso la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en semanas pasadas determinó que en Acayucan no habían encontrado pruebas del rebase de tope de campaña.



El Frente Cardenista su impugnación la basó en los criterios de los rebases y de anomalías en algunas casillas, pero tampoco pudieron presentar los argumentos.