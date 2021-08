Tezonapa no está preparado para regreso a clases, dice Alcalde

A unos días del regreso a clases, el presidente municipal de Tezonapa, Luis Arturo Sánchez García, advirtió que el municipio de Tezonapa no está preparado para este regreso a clases, luego que no cuentan ni con los médicos indispensables, menos para atender casos de COVID.



"No hay camillas, no hay tanques de oxígeno, y en caso de que se venga una oleada de este virus, en el que cuando menos ya hay un caso en el 70 por ciento de las 145 comunidades de este municipio. Tan sólo en este momento ya es grave", por lo que dijo estar preocupado.



Llamó urgentemente a la SEP y SEV a que sistematicen al 50 por ciento los horarios de clase, las entradas y salidas de las escuelas de todos los niveles para que no llenen los autobuses y taxis; que de no hacerlo, se va agravar este caos y no van a controlar esta pandemia, avizoró.



Pidió a los jóvenes y padres de familia que no tomen a la ligera la recomendación de usar el cubrebocas y todas las medidas protocolarias; como desinfectarse las manos, que no hagan reuniones, que se cuiden en esta tercera ola del COVID-19.