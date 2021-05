Tianguistas de Córdoba afectados por campañas políticas austeras

El proceso electoral está muy austero y los candidatos no gastarán recursos como anteriormente se hacía con la adquisición de playeras, gorras, pañuelos entre otros artículos afirmó el presente del tianguis siglo XXI, Raymundo Díaz Mota.



Enfatizó que sí hubo afectaciones a la economía local porque ahora no hubo dispersión de recursos como antaño.



Por otra parte, indicó que esperan un repunte de ventas por la celebración de fechas especiales y de mayor consumo como el 10 y 15 de mayo, posteriormente el día del padre.



Agregó que a un año de la pandemia este es un respiro para la economía local.



"Son ligeros destellos, que no alcanzan a encender para que esto sea sostenible, no hay ingresos extraordinarios como en diciembre cuando se pagan aguinaldos".



Mota Díaz señaló que con el semáforo epidemiológico verde poco a poco la economía se va moviendo, pero no del todo.



Consideró que el primer trimestre del año fue prácticamente perdido esperan un segundo periodo con más movimiento económico.