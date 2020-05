Tianguistas de Veracruz Puerto se quedaron sin apoyos

Comerciantes del tianguis de la colonia Dos Caminos, en Veracruz, quienes fueron retirados por personal del Ayuntamiento y Policía Naval el pasado domingo, se concentraron en el Edificio Trigueros del Palacio Municipal para solicitar apoyo dado que no podrán trabajar.



Explicaron que los domingos venden diferentes productos y ahora por la emergencia sanitaria no tendrán ninguna fuente de ingreso.



Aclararon que respetan las disposiciones sanitarias pero los más de 100 comerciantes requieren ayuda para sostenerse.



"Yo calculo que somos más de 100, muchos vendemos ropa, zapatos, abarrotes, medicina, verdura, carnes, de todo", dijo la comerciante Rocío Ramos.



"Ya nos dijeron que este domingo no nos vamos a poner, tampoco nos ofrecieron ayuda y toda la gente que está aquí de eso vive, del comercio. Estamos de acuerdo que se tomen las medidas necesarias pero también solicitamos que se ayude a esta gente, no es nada más de retirar y ya váyase a su casa, que se nos brinde un apoyo, una solución", dijo Alejandra Martínez.



Los vendedores se reunieron para pedir a las autoridades que les permitan regresar, sin embargo, les dijeron que será la próxima semana cuando se determine si podrán instalarse nuevamente.



"Vendo productos naturistas y lo poquito que se vende sirve para alimentar a los niños", dijo Ericka Chávez.



"Llegaron que por medidas de sanidad y por salud nos mandaron a tener una junta para ver qué se va a hacer, este domingo no nos vamos a poner y posteriormente, el otro miércoles, nos van a decir si vamos a trabajar dentro de 15 días", dijo Rocío Ramos.



Desesperados porque ya no tendrán forma de ingresos, se reunió un grupo nutrido y aunque con cubrebocas, no respetaron la sana distancia.