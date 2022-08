Tianguistas de Xalapa esperan repunte en regreso a clases

Olga Morales del Valle, secretaria general de la Federación de Sindicatos de la CROC, señaló que en su totalidad todos los comerciantes de Xalapa se encuentran laborando; “ya nos vimos afectados más de dos años, cuando si trabajamos comíamos y sino no; nos la vimos duras porque dependemos mucho de la economía”.De igual manera, afirmó que la Capital veracruzana cuenta hasta con 7 mil tianguistas y vendedores ambulantes, los cuales buscan tener un repunte económico con el regreso a clases.“La pandemia para nosotros fue muy grave, delicado y desastroso. Nos vimos mermados bastante en la economía, hasta este momento muchos compañeros no se han podido levantar, quebraron la mayoría. Un 30 por ciento se vino abajo, la economía se vio muy afectada y apenas estamos repuntando”.Durante la difícil situación que vivieron por el confinamiento, la sindicalista señaló que tuvieron que recurrir a préstamos o hacerse de algún bien para empezar de nuevo.Pese a un seguro aumento de ventas, la recuperación económica tras el regreso a clases es incierta, pues refirió que la economía apenas repunta y dijo desconocer qué tanto se verán afectados, sin embargo, tiene confianza en que serán beneficiados.El número de comerciantes no está completo en la actualidad, pues la pandemia dejó varios fallecidos; “algunos a lo mejor por ignorancia se cuidaron en sus casas con remedios caseros, otros fueron a hospitales y pues de ahí no salieron. Otros afortunadamente están bien, obvio con secuelas que les dejaron pero sí perdimos a muchos compañeros, tanto gente joven como adulta, probablemente habremos perdido el 20 por ciento de los compañeros”, señaló Morales Del Valle.Afirmó que cuentan con un buen Alcalde pues recalcó que los ha atendido bien y los escucha a todos, ya que han trabajado con él y con el Director de Comercio, cosa que anteriormente no tenían. Ya que incluso con el cierre de calles no se han visto afectados pues sólo los reubican pero no los han quitado.Informó a los capitalinos que todos los tianguis de Xalapa están trabajando, como el de la colonia Progreso, la calle Toluca, Autozone, entre otros.También señaló que los tianguistas reubicados en Autozone no pudieron regresar al tianguis de Orizaba, pese a estar interesados no han tenido una conversación para regresar a él.