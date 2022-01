Tener más de un millón de seguidores enTikTok y realizar tutoriales de emprendimiento y manualidades no sólo le ha permitido a Maritza Cantarell ser nominada para los premios de la misma red social dentro de la categoría de Mejores Creadores de Contenido, sino que además le permitió expandir su negocio.Su florería “Con Amor” ya tiene sucursales en varios Estados del país y seguidores en toda Latinoamérica, siendo a través de sus videos que pudo darse a conocer. Maritza ha inspirado a otras personas a emprender y también a ser socia en este negocio.“Estar en esta red social que es a nivel global me ha traído cosas padres como es abrir nuevas sucursales del negocio porque a través de ahí me he encontrado personas con las que me he asociado y conocido marcas que han querido trabajar con nosotros”, indicó la emprendedora y tiktoker.Cantarell fue notificada a través de la red social que está nominada a los premios por generar este tipo de contenido educativo, por lo que ahora exhorta a que las redes sociales sean consideradas una forma de crear, no solamente de entretenimiento:“Los invito a que aprovechen no solamente de pasar el rato, hay mucha gente criticando que son tonterías, sí se pueden hacer cosas buenas si enfocas tu tipo de contenido”, dijo.Además de contar todo lo necesario para su negocio, también ha adaptado un espacio destinado para la creación de sus videos que se ha vuelto parte fundamental de su vida.“(TikTok) Está de moda, los bailes y la comedia son a veces más virales que lo que transmite conocimiento, he puesto mis ojos en empoderar a las personas que ven mis videos, sobre todo a las mujeres. Para impulsarlas a tener una dependencia económica a través de la creación de un negocio”, concluyó la influencer.