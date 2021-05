Tiran candidatura del priista Alfonso Moreno por Alcaldía de Tlaltetela

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocaron el registro de Alfonso Moreno Fernández, como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Tlaltetela.



Y es que quedó acreditado que él no presentó el examen previsto como parte del proceso de designación del contendiente por dicho municipio, establecido en la normatividad interna del tricolor.



De allí que los integrantes del pleno, en plenitud de jurisdicción y dado lo avanzado del periodo de campaña, revocaron el acuerdo de postulación, la declaratoria de validez y la constancia otorgada a Moreno Fernández, así como los demás actos subsecuentes emitidos dentro del referido proceso interno.



En sesión pública virtual, le dieron la razón a Adrián Morales Fernández, también aspirante a la nominación priista a ese Ayuntamiento, quien controvirtió la resolución emitida el 29 de abril por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, acusándola de falta de exhaustividad y valoración de pruebas.



"Quedó demostrado en autos que, el candidato Alfonso Moreno Fernández no presentó el examen previsto como parte del proceso de designación, establecido en la normatividad interna del propio partido político. Por ésta y otras razones que se explican en la sentencia, es que se propone revocar los acuerdos de postulación mediante los cuales se analizó la idoneidad del referido actor y del militante Alfonso Moreno Fernández, para la designación como candidato a Presidente Municipal Propietario del municipio de Tlaltetela", se fijo en la sentencia de este miércoles.



En consecuencia, se ordenó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo Estatal, ambos del PRI, para que procedan a designar a quien sustituirá al ahora ex candidato, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de este partido político.