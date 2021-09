Titular de SIOP debe rendir cuentas por fallida obra carretera en Alto Lucero: PRI

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, señaló que se debe exigir al secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, que rinda cuentas de la fallida obra carretera en Alto Lucero, dañada tras apenas seis meses de ser entregada.Desde el parque de Los Berros, donde encabezó la guardia de honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, señaló que hay una responsabilidad “institucional y manifiesta” del Gobierno de Veracruz, quien a través de la SIOP, deberá interperlar también a la empresa constructora que la hizo.“Cuando se hace una obra pública, se hace con dinero público, con impuestos que todos los ciudadanos enteramos al Gobierno y la responsabilidad en este caso es institucional y manifiesta. Hay que pedirle cuentas al secretario de Infraestructura y Obras Públicas, y éste a su vez tiene que hacerlo con las contratistas”, manifestó.Luego del anuncio del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de que su administración invertirá los recursos para rehabilitar el tramo afectado, que va de Ojo de Zarco a Jacales; Ramírez Marín señaló que se debe revisar pues pareciera que el Ejecutivo no quiere pedir cuentas a la empresa que ejecutó el proyecto carretero.“Lo que nosotros hemos insistido durante años es que haya obras de calidad, y por eso hay organismos de fiscalización, y los entes fiscales, en este caso del Gobierno de Veracruz. El Secretario de Infraestructura debe dar una explicación de por qué le fue asignada esa obra a esa empresa”, puntualizó.Además, reiteró que se debe revisar si ésta como muchas obras y acciones más llevadas a cabo por el Ejecutivo estatal fueron entregadas de manera directa y sin licitación como está sucediendo en la mayoría de sus dependencias.“Tiene que haber primero una investigación de Órgano Interno de Control de la SIOP, tiene que haber de manera natural de parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), aunque éste la hará de manera posterior, pero debe hacerse exigible la garantía de fianza que entregan todas las empresas que trabajan para los gobiernos estatal, municipal y federal”, abundó.Al cuestionarlo sobre si el PRI pediría en el pleno del Congreso Local, que Hernández Gutiérrez comparezca para responder los cuestionamientos de los diputados sobre dicha obra; comentó que el funcionario tiene la obligación de rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración en el área que está a su cargo.“En el caso específico del titular de la SIOP, él tiene la obligación de rendir cuentas, tiene que hacerse una investigación, tiene que informar a la sociedad por conducto de los medios de comunicación qué fue lo que ocurrió, y nosotros estaríamos en posibilidad de saber si ese procedimiento está apegado a la realidad, si se le impuso una sanción a la compañía”, expresó el líder priista en el Estado.Consideró que el mandatario veracruzano debería revisar cuáles de sus funcionarios le están atendiendo sus instrucciones, si no lo están haciendo o no lo están haciendo correctamente. “Quiero pensar que las está generando adecuadamente y que no le están haciendo caso”, enfatizó.