Tlacotalpan viola ley con embalse de toros; Gobierno debe frenarlo, advierten

Activistas y asociaciones del Estado de Veracruz por los derechos y protección de los animales se pronunciaron en contra de la determinación de la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú, sobre permitir el embalse de toros en Tlacotalpan en las próximas fiestas de La Candelaria.



La directora del Proyecto Arpa, Lourdes Jiménez Mora, advirtió que esta tradición viola las leyes de protección a los animales.



"A través de una conferencia de prensa, en compañía de Christian Romero Pérez, alcalde de Tlacotalpan, se informó que se realizará el embalse argumentando que ha sido modificado para atender a la Ley de Protección a los Animales", señaló.



No obstante, la activista expuso que las leyes no son “una sugerencia” para modificar actos, sino que son claras y por lo tanto, deben cumplirse.



"La falta de conocimiento de leyes por parte de los titulares de las dependencias nos los exime del cumplimiento de las mismas. Ante esta situación, las agrupaciones veracruzanas respaldadas por organizaciones de otros Estados y países, iniciaremos acciones legales, iniciando con una solicitud de cumplimiento de Ley al Gobierno del Estado".



Jiménez Mora enfatizó que pareciera que en Veracruz no se aplica la máxima del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: "Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie".



"En la ley dice: la utilización de animales en las fiestas patronales que puedan afectar su bienestar está prohibida. Por lo tanto, vamos a hacer la entrega de un oficio al Gobierno del Estado para preguntarle al Gobernador cuáles son las acciones que tanto él, como la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud están haciendo para que el Ayuntamiento de Tlacotalpan no violente una vez más la Ley", finalizó.