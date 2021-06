Tlalixcoyan está enojado: Alcalde habría desviado millones y no da la cara

Desde hace cinco días, pobladores de Tlalixcoyan mantienen tomado el Palacio Municipal en demanda de que el alcalde Agustín Lagunes Álvarez transparente los recursos ejercidos en más de 50 obras en las que advierten irregularidades.



Ahora, amenazan con bloquear las carreteras que comunican con el municipio para presionar.



En nombre de los manifestantes, Juan Romero Lara explicó que desde el pasado lunes que tomaron las instalaciones han solicitado reunirse con el edil para revisar a detalle las obras que han sido presentadas ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), pues en algunos casos no están terminadas y en otras ni siquiera empezaron.



“El lunes tomamos el Palacio, sacamos a toda la gente de aquí porque encontramos irregularidades en dos obras de revestimiento en un camino vecinal y el dragado del río pero poco a poco los comisariados ejidales y líderes nos han traído documentos que nos muestran que hay más obras con montos inflados y algunos casos no se ve la obra”.



“Tenemos acumuladas más de 50 y exigimos que el Alcalde transparente el procedimiento, lo estamos esperando y no nos hemos movido de aquí”, dijo.



Una de las obras que denuncian es la supuesta rehabilitación de la planta de tratamiento con un monto de 13 millones de pesos, en donde tampoco se hizo nada.



“Hay obras reportadas como realizadas y no están físicamente en ninguna localidad, otras que quedaron empezadas y quedaron paradas”.



Romero Lara comentó que personal de Política Regional se presentó en el lugar para tratar de llegar a un acuerdo, sin embargo, seguirán con la protesta hasta tener una respuesta del Alcalde.