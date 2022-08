Toda la UV de vuelta a las aulas; “sólo por el cubrebocas, lo demás es lo mismo”

Durante este regreso a clases presenciales, los alumnos de la Universidad Veracruzana (UV) en Xalapa dijeron sentirse bien con el cambio de modalidad, pues a pesar de los beneficios que pueden ofrecer las clases virtual, prefieren la educación en las aulas.“Se siente muy bien porque es muy diferente la modalidad aparte de que aprendes más”, dijo Laura, estudiante de tercer semestre de la carrera en derecho.Destací que en el primer día todos están contentos de regresar y la modalidad presencial será algo benéfico para ellos.Mientras tanto, Ángel Antonio, estudiante de tercer semestre en derecho, comentó que se disfruta más estar en un salón.“Bueno, en mi persona es más fácil una clase presencial que en línea, porque en línea se te presentan muchos inconvenientes, entones yo prefiero las presenciales”.Sobre sus compañeros, dijo verlos tranquilos y entusiasmados, pues a pesar de la preocupación por contagiarse de COVID, es más necesaria una clase presencial.Ángel, estudiante de quinto semestre en derecho, compartió que esta experiencia ha resultado rara pues es la primera vez que llegar a clases.“Es diferente a la prepa, no sé cómo explicarlo, un nuevo ambiente”, dijo al asegurar que la situación postpandemia es algo normal y no ve a sus compañeros preocupados.Quien también comparte esa sensación es Erick, estudiante de tercer semestre de la carrera en sistemas computacionales y a quien también le resulta extraño el retorno presencial.“Está mucho mejor, porque estar en línea no era de mi agrado, no me gusta la verdad y regresar a clases se siente raro por que después de mucho tiempo no venir, desde la prepa, venir otra vez y estar en un salón con un montón de compañeros, se siente como un poquito raro”.Yetlansi, del séptimo semestre de Administración, afirmó percibir una gran diferencia en la “nueva normalidad”.“Sólo por el cubrebocas, lo demás es lo mismo”, dijo al comentar sentirse bien de regresar a clases presenciales y ver a sus compañeros tranquilos, tomando las medidas sanitarias pertinentes.Por su parte, estudiantes foráneos que muchas veces presentan dificultades a la hora de rendir en sus estudios en un lugar desconocido, aseguraron que el COVID no ha sido un impedimento en este nuevo retorno.Brenda, estudiante de séptimo semestre de Arquitectura, explicó quel cambio “abruma un poco pero ya ansiaba regresar a presenciales, por que es muy práctico”.El estudiante de contaduría Jorge Antonio también se dijo feliz de regresar a clases presenciales.“Y se siente muy bien, porque la verdad no parece nada pero si es muy importante la relación entre el maestro y los compañeros porque por ejemplo, yo solo estaba encerrado en mi cuarto todo el día cuando eran clases virtuales con mi gato nada más, entonces pues ahorita sí se siente un cambio y se siente muy bien regresar”.Aseguró que tras enfermarse de COVID no se siente tan preocupado como antes.Estos jóvenes recomiendan a sus compañeros cuidarse y tomar el regreso sin grandes preocupaciones, demostrando que ellos están acostumbrados a la nueva normalidad.