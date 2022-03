Todas las clínicas y hospitales de Veracruz pasarán a depender de IMSS Bienestar

Al confirmar la federalización del sistema de salud de Veracruz por parte del Gobierno de México; el delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que este proceso ya está en etapa de diagnóstico en todos los hospitales, clínicas y centros de salud del Estado para que posteriormente sea el IMSS-Bienestar la instancia que se encargue de ellos.Manuel Huerta explicó que el IMSS Bienestar, que es la parte más sólida que quedó después de las privatizaciones que se dieron en el tema de salud fundamentalmente y retomando el espíritu de la salud pública como marca la Constitución, hoy es la institución que puede ponerse al frente a través de la coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).Con la federalización se busca garantizar el acceso a los medicamentos y a la atención de calidad en todos los centros de salud y unidades hospitalarias que hay en la Entidad; al tiempo que se mejoran las condiciones laborales del personal que allí se desempeña y se contrata a más, ante el déficit existente."En efecto hay un proceso de federalización ya del sistema se salud en varios estados, empezó por Nayarit, y han seguido otros que han aceptado este proceso como Tlaxcala, Sonora; y Veracruz y se da por el objetivo del Gobierno que médicos y medicinas gratuitas", afirmó.Por ello acotó que a través del IMSS Bienestar se están realizando evaluaciones de las condiciones actuales del sistema sanitario veracruzano, para que en lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se pueda cumplir con dicho objetivo."Va a ser gradual este proceso, no es un proceso que se dé de la noche a la mañana", aclaró Huerta Ladrón de Guevara al recordar que en la época del "salinato" fue que se descentralizó el sistema de salud mexicano (y también educativo), y se entregó a los Estados la administración del mismo en sus respectivos territorios, generando, a su decir, que los Gobernadores fueran "virreyes" y que se diera entrada a la privatización de la atención sanitaria en el país.Manuel Huerta reiteró que además de garantizar la nómina a los trabajadores de estos nososcomios y dispensarios, se pretende establecer las necesidades que se requieren atender como la falta de médicos."Hay un déficit a nivel nacional de más de 100 mil médicos, que no existen, la matrícula de jóvenes en estas carreras hay un esfuerzo y lo va a haber, lo que haya que hacer para tener esta garantía y que los médicos lleguen a todas las comunidades, sobre todo a los pueblos más marginados como pueblos originarios o alejados de las zonas urbanas", abundó.Aseveró que el IMSS llevará a cabo todo el procedimiento de contratación y basificación del personal sanitario, implicando que nadie tenga afectados sus derechos laborales, sino que desde ya se están lanzando ofertas para el reclutamiento de nuevos trabajadores de la salud."Lo primero que se hace -en el proceso de federalización- es un diagnóstico, que tengo entendido ya está en la fase de revisión, de análisis en todos los hospitales en el Estado, clínicas y demás, todo un diagnóstico de infraestructura, instalaciones, personal y demás; y a partir de un acuerdo que ya existe con el Gobierno Estatal, ya empieza todo este proceso y en su momento se tendrá que platicar con todos los trabajadores", consideró el funcionario.Finalmente descartó que esta estrategia de aplicar una única política nacional de salud en los Estados como Veracruz, vaya a generar rechazo entre el personal de salud, refrendando que no hay nada que los vaya a afectar, sino que al contrario "van a estar muy satisfechos de las condiciones en las que se va a dar este proceso".