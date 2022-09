Todas las mujeres tienen libertad de expresarse: Gobernador

En Veracruz, las mujeres tienen toda libertad de expresarse por lo que no hay ningún operativo durante la manifestación que realizan los grupos feministas, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al pronunciarse a favor del derecho de decidir de las mujeres.En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el mandatario dijo que la sociedad debe escuchar el reclamo de las mujeres, “nosotros estaremos pendientes para que ya no se les denigre más”, aseveró al señalar que el reclamo de hoy no es por Veracruz sino porque buscan hacer valer sus derechos en cada rincón del país.De igual modo, dijo que no es necesario montar un operativo en contra de la manifestación por considerar que no habrá conductas agresivas y en dado caso que haya persona infiltradas, será la propia sociedad quien lo detecte.No obstante, el titular del ejecutivo lamentó que aún haya estados donde el derecho a decidir esté limitado y que por ello 27 mil mujeres han fallecido por practicarse un aborto de manera ilegal, “afortunadamente en Veracruz se reformó el Código Penal del Estado para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”, declaró el gobernador.Para finalizar, el titular del ejecutivo Veracruzano reiteró que desde la Secretaría de Salud se apegan a la Ley para brindar, a quienes así lo soliciten, el aborto seguro y legal.“La Ley es muy clara y nos obliga, se aprobó en el Congreso y nosotros tenemos que agarrarla".