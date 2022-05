Todas las quejas de acoso se atienden en UV Orizaba-Córdoba: Vicerrector

A pesar de que no reveló el número, el vicerrector de la Universidad Veracruzana en la zona Orizaba-Córdoba, Mario Guapillo Vargas, aseguró que se ha rescindido contrato a algunos catedráticos de esta región en los últimos tres años por incurrir en acoso."Se han dado diferentes tipos de resoluciones dependiendo de la falta y está claramente definido en el protocolo cuáles son faltas graves".Añadió que las quejas que se presentan en la UV se atienden dentro de las regiones, pues la casa de estudios cuenta con una Unidad de Género. "Prestamos atención a todas las quejas en relación al género y violencia de género y discriminación. La Universidad es inclusiva y estamos buscando erradicar este problema que no sólo es de la Universidad sino de toda nuestra comunidad".El vicerector indicó que una de las metas del programa de trabajo de la Universidad Veracruzana en el período 2022- 2025, es atender y dar solución al 100 por ciento de las quejas en materia de género pero también seguir promoviendo la cultura de la denuncia.Explicó que existe un protocolo para atender la violencia de género en la UV, donde existen diferentes procedimientos dependiendo de quién o quiénes sean las personas señaladas."Se les da seguimiento de manera particular y con el apoyo de la Unidad de Género. Por ejemplo en nuestra región también tenemos una delegación jurídica que da también acompañamiento a todas estas quejas. La UV vela porque no exista violencia de ningún tipo en nuestra vida cotidiana y espacios universitarios".