Todavía ni lo inauguran y ya balearon restaurante en Coatzacoalcos

Un restaurante que apenas inaugurará fue rafagueado este viernes en la congregación de Barrillas, en el municipio de Coatzacoalcos. Por el hecho hay dos detenidos.Testigos indicaron que por lo menos cuatro sujetos llegaron al restaurante de mariscos denominado “Club Barrillas” que está por abrir sus puertas y sin mediar palabras comenzaron a disparar contra la fachada.Esto dejó daños no solo al lugar, sino también a dos vehículos que estaban estacionados.Uno de los trabajadores dijo que se tiró pecho tierra, hasta donde llegó uno de los delincuentes, le apunto con el rifle, le dio dos patada en el cuello y le preguntó por el patrón."No les pude ver el rostro, pensé que me iban a matar", dijo uno de los cuatro trabajadores que laboran en la construcción del techo de la palapa del negocio.Por los hechos se implementó un operativo en los alrededores donde se logró la captura de dos sujetos y el aseguramiento de un automóvil.A un varón se le encontró en su poder tres armas de fuego del que no se dieron más características.Al lugar del ataque llegaron elementos de Protección Civil, quienes descartaron la existencia algún lesionado y tampoco se reportaron víctimas mortales.Personal de la Policía Estatal, acordonó el área, mientras que Servicios Periciales colocaron 24 indicadores que señalaban la misma cantidad de casquillos percutidos de arma larga.Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, aunque fuentes extraoficiales señalaron que en el lugar dejaron un narcomensaje donde exigen el pago del derecho de piso.Las autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación, donde se anexan las evidencias y en el que de espera la declaración del detenido.