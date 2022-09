Todavía no aplica recorte a partidos, Suprema Corte sigue sin notificar: Congreso

La notificación oficial sobre el recorte a los partidos políticos en Veracruz no ha sido recibida en el Congreso del Estado, confirmó la diputada local priísta Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre.Hace algunas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad del artículo 50, apartado A, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que señala que los partidos ostentarán a partir de enero de 2023 la mitad de sus prerrogativas.Al respecto, la legisladora y secretaria de la Mesa Directiva señaló que la comunicación que haría efectiva la validación de la norma no ha llegado, pero como surtirá efectos hasta el siguiente año, seguirán a la espera.“No nos han notificado y al no haber tampoco una notificación ni mucho menos, entendemos que tampoco se puede aplicar”, dijo.La priista lamentó que la reforma podría acarrear afectaciones a personas que “llevan años trabajando en el partido” en diversas áreas y se tendrían que valorar posibles recortes de personal desde intendencia, hasta administrativos.“De una u otra manera esa es la parte que no se logra ver y luego socialmente se pudiera generar que se haga un recorte”, enfatizó.Agregó que, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, se ha procurado al personal más vulnerable o con mayores necesidades, de ahí que ellos puedan continuar en sus empleos.Advirtió que estarán vigilantes del destino de los recursos que serán quitados a los institutos políticos y estos sean usados en rubros necesarios como salud, medicamentos o seguridad.“Si va para un buen fin lo que sí puedo decir, es que sí pega mucho al personal en su ingreso propio; sin embargo, si ya es un tema establecido en Ley, estando o no de acuerdo, sí necesitamos saber el destino y que sea para un fin que realmente ayude socialmente”.