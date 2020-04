Todavía no aplican reconversión en el Hospital General del IMSS en Orizaba

A pesar de que este día fue declarada la Fase 3 por la pandemia del coronavirus en México, el Hospital General Regional del IMSS, en Orizaba, seguirá atendiendo todo tipo de padecimientos y no ha entrado a la reconversión hospitalaria.



De acuerdo a información que se tiene, hasta el día de hoy, sólo el quinto piso ha sido destinado para atender a pacientes de COVID-19. El tercero, cuarto y sexto, continúan con su vocación para dar servicio a los derechohabientes con diferentes padecimientos.



Al menos hasta este 21 de abril, la reconversión de esta unidad médica no se ha dado, porque ésta va de la mano con el comportamiento epidemiológico, es decir la necesidad del número de casos que se registran hasta esta fecha y que requieren hospitalización, no lo ha ameritado.



Los espacios destinados a COVID se irán ampliando de acuerdo a la exigencia de la emergencia sanitaria.



Es de recordar que este nosocomio no sólo atiende población de Orizaba, sino también de municipios aledaños y aquellos que son de la región cañera del estado de Veracruz, por lo cual el número de la población derechohabiente a la que da servicio es considerable.



Tanto este nosocomio como el Hospital Regional de Río Blanco (este de la Secretaría de Salud), son los únicos dos en la zona centro que están pensados en ser dedicados en su totalidad a la atención de pacientes con coronavirus que requieren de hospitalización pero será que tengan esta vocación de acuerdo al aumento exponencial del número de pacientes con la transmisión, que necesiten internamiento o servicio de la unidad de cuidados intensivos.