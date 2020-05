Todavía no regresaremos a clases pero no se perderá ciclo escolar: Gobernador

No se va a perder el ciclo escolar ni en México ni en Veracruz, aseguró el mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, al anunciar que el día de mañana cada Subsecretario, junto con el Secretario de Educación, van a decir cómo se continuará avanzando en el sistema escolar, “porque no vamos a regresar por el momento a clases”.



Durante un mensaje a los veracruzanos, el Ejecutivo expuso que en Veracruz, antes de que se suspendieran las clases por la contingencia sanitaria, ya se tenía más del 64 por ciento de la cobertura de los contenidos escolares y en estos días se avanzó entre un 13 y un 23 por ciento adicional a lo que ya se llevaba, por lo tanto, “estamos en condiciones de anunciar que no se va a perder el ciclo escolar”.



Es por ello que el día de mañana, viernes, se informará cómo se va a seguir avanzando en el sistema escolar.



“No olvidemos que el plan que se dio a conocer el día de ayer, el plan de regreso paulatino a la nueva normalidad, todavía no aplica en Veracruz porque es cuando estamos ya en el punto crítico la curva epidemiológica”, dijo.



Recordó que la entidad veracruzana se encuentra en el inicio del crecimiento epidemiológico rápido, de manera que se debe continuar con la aplicación estricta de las medidas sanitarias para que la curva no sea tan pronunciada y ello permita atender en hospitales a todas las personas contagiadas por Coronavirus.



García Jimenez fue claro al mencionar que aunque ya se dieron a conocer cuáles son los municipios de la esperanza, estos todavía no aplican en el Estado, “hasta que nosotros veamos que hemos alcanzado el pico de la curva epidemiológica y vayamos hacia abajo”.



Será hasta ese entonces cuando se evalúe cuáles son los municipios que estarían catalogados como de esperanza.



“Los que ya se dieron a conocer, bueno, son los que ahorita no tienen contagios pero esto va a variar, desde luego, en los próximos días, porque todavía no alcanzamos el máximo pico de contagios”, enfatizó.



En resumen, Cuitláhuac García informó que no se pierde el ciclo escolar; el día de mañana anunciarán cómo se trabajará con cada nivel educativo y el plan de regreso a actividades paulatinas, se aplica en Veracruz hasta después del pico máximo de contagios.