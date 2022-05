Aunque adelantó que los trabajadores del Aquarium del Puerto Veracruz recibirán un finiquito el próximo lunes y se les recontratará nuevamente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que aún no está definido si pasarán a formar parte de la nómina gubernamental.Explicó que tras un acuerdo con los empleados, se determinó que este dinero que recibirán será pagado con cargo al extinto Fideicomiso de dicho recinto.“Llegamos a un acuerdo con los trabajadores, el lunes se les dará el finiquito que corresponde a la empresa anterior, con cargo al Fideicomiso y se les va a volver a contratar”, dijo.Y apuntó que por ahora la contratación "será por medio de un convenio, tenemos que concluir todo el proceso de entrega-recepción que no ha terminado, no se ha finiquitado en su totalidad el Fideicomiso, se están trasladando los bienes al Gobierno del Estado".García Jiménez reiteró que aún no se ha precisado cuál será el esquema de contratación definitivo de los trabajadores del Aquarium, que fue sectorizado a la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA).“Vamos ver el esquema porque mientras esto no esté concluido al 100 por ciento (la extinción del fideicomiso y traspaso de los bienes), todavía no podemos decretarlo así”, comentó y aclaró que este espacio no tendrá un director general pero sí se creará un departamento en la Procuraduría y habrá un encargado.“Vamos a nombrar a una persona profesional, experta en el área y para eso estamos contactando a nivel nacional a expertos para determinar quién podría ser el responsable del Acuario”, puntualizó el titular del Ejecutivo.También aclaró que el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, no estará a cargo del recinto, ni tampoco cobrará doble sueldo al asumir esta nueva responsabilidad la dependencia a su cargo.