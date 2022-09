Todavía tardará nuevo Reglamento de Tránsito para poner orden con grúas

Será para el mes de octubre o incluso después, pero antes de que termine este 2022, cuando el Reglamento de Tránsito y Seguridad para el estado de Veracruz se encuentre listo, ya que se continúa con el análisis y revisión del mismo, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de prensa desde palacio de gobierno, el mandatario dijo que se llevarán a cabo las pruebas necesarias, así como la adquisición de equipos para facilitar este proceso con el nuevo reglamento, ya que se contempla la regulación del servicio de grúas, además del cobro de multas a través de terminales con tarjeta.En ese tenor, dejó en claro que la población estará enterada de todo lo que se refiere a los costos de las multas, así como los procesos de pago.“Seguimos trabajando en el tema del reglamento, no solo son modificaciones a la ley debemos tener personal capacitado, con las nuevas formas que va haber del cobro de multas. Que la gente sepa antes de todo esto, a qué tiene derecho, como hacer los pagos, entonces estamos depurando, no es nada sencillo, porque recuerden que también está el tema de las grúas. Hasta octubre o más, para que el próximo año arranquemos”, afirmó.García Jiménez, insistió en que se continúa en la revisión del documento y reiteró que a partir de enero de 2023 se podrá aplicar en la entidad.“Haremos pruebas, hay adquisición de equipo, que haya transparencia en el cobro. Es un reglamento integral, si nos va a llevar un poco de tiempo, no es fácil, pero lo tenemos que hacer”.Y es que, en Veracruz no existía una reglamentación para concesionarios de grúas, por lo que cobraban cifras que llegaban hasta los 100 mil pesos, en caso de vehículos de transporte de carga, por un arrastre y 350 mil pesos por autos accidentados.Debido a los abusos y a que no existían normas o cuotas fijas para las grúas en el estado de Veracruz, se regularán los costos de los servicios y las tarifas se reducirán hasta el 95 por ciento.Es así que, con el Plan Integral de Tránsito del Estado, se terminarán los altos costos y abusos a los usuarios y estas acciones se implementarán a inicios del 2023.