Todo de acuerdo al plan: Pandemia no frenó proyectos de Cuitláhuac

Aunque los dos años de pandemia de COVID-19 impactaron en la actuación del Gobierno de Veracruz en algunos ámbitos debido a las restricciones sanitarias para controlar la propagación del virus, la titular de la Oficina del programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, afirmó que se están cumpliendo con los objetivos que se plantearon el inicio de la actual administración.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la funcionaria estatal aseveró que después de la emergencia por el SARS-CoV-2 se apretó el paso y los avances de cumplimiento están en casi el 70 por ciento.“Hemos ido caminando. Después de pandemia se apretó el paso; vemos con buenos ojos el avance que hemos tenido, bastante más, casi 70 por ciento. Pero quiero quedarme en más de 60 por ciento de avance. En algunos rubros tenemos incluso cumplida la meta, es decir, ya sobrepasamos la meta que teníamos para el 2024; de hecho un tema es el de género”, dijo.Martínez Olvera destacó que no se quedarán “de brazos cruzados” tras las metas ya logradas y siguen trabajando en otras.En el combate a la pobreza y pobreza extrema, la titular de PROGOB aseveró que conforme al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), las brechas de desigualdad se han ido acortando.“Es decir, se disminuyó la pobreza extrema en general, pobreza por ingreso, por condiciones de la vivienda y servicios. Todos estos rubros puntúan hacia la pobreza y se han disminuido. Ese es un indicador cuantitativo”, dijo.Waltraud Martínez refirió que en cuanto acciones desarrolladas, no sólo revisan las que hace la actual administración, sino las evidencias que dejaron las administraciones anteriores, contrastando y comparando los resultados.Expuso que hay más de 8 mil acciones en cuanto a acercamiento del agua potable a las viviendas, algo que en los 6 años previos a la gestión de García Jiménez nunca se hizo o se dejó registro de ello.La funcionaria estatal aseguró además que los veracruzanos perciben mayor seguridad en el Estado y así lo reflejan los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).“Eso no quiere decir que el trabajo está acabado, pero sí que se ha avanzado fuertemente en esta administración. También ha sido reconocido a nivel federal y gracias a eso y un honesto manejo de las finanzas, vemos reflejado una mayor inversión extranjera. Esto quiere decir que hay confianza porque sí se está trabajando en el tema”.Destacó que las calificadoras externas demuestran la aplicación correcta del presupuesto público y en términos simples se ve reflejado que se están cumpliendo los compromisos del Gobierno tanto actuales como heredados.“También se está invirtiendo. Hoy hay récord en obras, en inversión pública. Eso no podría hacerse atravesando una pandemia si no hubiera un manejo honesto de recursos”, recalcó.Precisó que este récord de obras está asentado en los documentos gubernamentales y en los informes anteriores de inversión pública. Añadió que en el rubro de salud, en los cuatro años se han hecho más de 350 obras, atendiendo a más del 48 por ciento de la infraestructura sanitaria, cuando en los 6 años anteriores al sexenio actual el registro fue de apenas 100 obras hechas.“En los diferentes aspectos de inversión pública así andamos. En carreteras, ni se diga. Resalto mucho que además de haber un incremento de acciones, están democratizadas a lo largo del territorio, (se atienden) de manera equitativa, enfocándonos primero a los segmentos de población y localización que más lo necesitan, lo que empata con nuestro modelo de desarrollo: Progreso sí, pero con justicia”, dijo.Waltraud Martínez refirió que la Oficina de Estrategia Especializada se dedica a la elaboración de proyectos especiales asignados por el Ejecutivo, como el Plan Veracruzano de Desarrollo y por supuesto su análisis, monitoreo y valoración.Al respecto, añadió que en 2022 se han centrado en la evaluación del mecanismo de seguimiento y de avance del Plan Veracruzano de Desarrollo, mejorando la calidad de la evaluación y de los indicadores para saber con mayor certeza a qué población están beneficiando, desagregando características más allá del sexo, como si hay una discapacidad, la localización y otros aspectos socioeconómicos.La funcionaria estatal dijo que eso permite mejorar la aplicación de la política pública tanto actual como futura, es decir, tener evidencia del progreso con desarrollo.Por otro lado, destacó la puesta en marcha de un proyecto especial y prioritario a nivel nacional para la inclusión social, en el que están trabajando con la población sorda.“Es un proyecto ambicioso porque no nada más se hace investigación, sino también pretende dejar herramientas para (mejorar) capacidades gubernamentales (de atención) a la población con discapacidad, específicamente sorda, y también (tener) mejores herramientas para que la población con la que laboramos tenga mayor acceso a la educación y el empleo”, resaltó.Martínez Olvera afirmó que a cuatro años de comenzar la actual administración estatal se están cumpliendo “totalmente” los objetivos de la Agenda 2030 y reiteró que este proyecto con jóvenes sordos es un ejemplo de los avances al respecto.“Todo el Plan de Desarrollo está enfocado al modelo de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030. Es un modelo basado en derechos humanos y todas las acciones gubernamentales que se han desprendido a partir de éste pretenden enfocarse en uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Por mencionar algunos, hemos tenido avances sustantivos en el tema de género”, dijo.Añadió que la administración de Cuitláhuac García Jiménez trabaja con un eje transversal de derechos humanos, en el que las poblaciones históricamente vulneradas, como las mujeres, ahora tienen un papel importante en la toma de decisiones tanto en el ámbito público, como en el privado.“Los indicadores nos dicen que ya estamos casi en la paridad. Estamos en 42 por ciento, hemos avanzado más de 15 puntos, no se había visto en un Gobierno veracruzano”, presumió en la entrevista al exponer que mejores indicadores de ingresos para las mujeres y también en el tema de la violencia.Waltraud Martínez Olvera afirmó, con relación a la elaboración del Cuarto Informe de Labores, que llevan a cabo todos los protocolos que se tiene que realizar y verificando con todas las áreas la última información para la puesta en página dentro del documento.“Vamos a tiempo, va a ser un gran Cuarto Informe de Gobierno del señor Gobernador, quien entregará muy buenas cuentas a la población. Estamos empeñados en ver por el factor económico sí, pero con justicia ambiental y con bienestar social. Eso es importante”, dijo.Reafirmó que toda la estructura gubernamental, por instrucción del titular del Ejecutivo estatal, está trabajando con “mucho compromiso” con un manejo honesto no sólo de recursos económicos, sino también humano, lo que se observa en la reivindicación de las luchas sociales de los veracruzanos.