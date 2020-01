Todos los municipios deben pagar a sus agentes municipales: TEV

Los Ayuntamientos de Veracruz deben pagar un salario a agentes y subagentes municipales, aunque éstos no hayan sido favorecidos por fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre respetar su derecho constitucional a recibir una remuneración.



Durante su visita a TeleClic.tv para participar en el programa Entre Vistas, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, informó que tal y como lo establece la Ley Orgánica Municipal, los agentes y subagentes deben considerarse como servidores públicos.



Y es que indicó que aún hay confusión en el tema, a pesar de que la Suprema Corte ya confirmó este hecho.



La Sala Superior, dijo, estableció algunos parámetros en el tema, en el sentido de que los Ayuntamientos tienen la obligación de darles una remuneración que no podría ser mayor a lo que percibe el presidente municipal, síndicos y regidores.



Asimismo, destacó que la propia Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contraste, puso un mínimo en este pago, el cual no puede ser menor a un salario mínimo.



"Dentro de la autonomía del Ayuntamiento, que nosotros respetamos, ellos podrán poner el salario, pero deberá estar dentro del parámetro”, dijo.



Díaz Tablada argumentó que este tema ha sido complicado, debido a que no hay un presupuesto dirigido expresamente para ese rubro, por lo que han exhortado al Congreso del Estado para que legisle en el tema.



"El hecho de que no esté en ley, no ha impedido el derecho de que agentes y subagentes tengan su remuneración, pero lo cierto es que si estuviera ya previsto en la ley, los Ayuntamientos de manera automática, presupuestarían, de acuerdo a los ingresos que tienen".



Al respecto, expuso que ya existen tres propuestas en el Congreso del Estado para este tema, pero aún no se han avalado.



Hasta el momento, detalló, son mil 200 los juicios que han tenido en relación al pago de los agentes y subagentes y tan sólo en Veracruz hay un aproximado a 5 mil trabajadores de este tipo.



En este sentido, indicó que los Ayuntamientos tienen la autonomía de definir de dónde vendrá el recurso que pagará a este rubro, debido a que estos cuentan con otros ingresos, como los impuestos, de los cuales pueden disponer para tal fin.



Díaz Tablada destacó que es en las sentencias que el TEV ha estado emitiendo, ya se han establecido los efectos extensivos, es decir, los Ayuntamientos no sólo deben cubrir el pago de los que impugnan, ya que todos tienen el mismo derecho.



Por tanto, el pago debe ser efectivo para todos los agentes y subagentes, hayan o no hayan impugnado.



“Hay municipios que tienen 200 agentes y subagentes y deberán garantizar el pago a todos, aunque así hayan impugnado tres”, dijo la Magistrada Presidenta.



En lo que se refiere a si los agentes y subagentes quisieran percibir más del salario mínimo que se marca, explicó que es competencia únicamente del Ayuntamiento, debido a que son ellos los que saben con qué presupuesto cuentan para estos salarios.



"Nosotros, lo único que cuidamos es que se cumplan los parámetros, tú determina, por eso es que el Ayuntamiento tendrá que determinar eso, siempre que cumpla con el parámetro”, reiteró Claudia Díaz.



La Magistrada reconoció que los Ayuntamientos han aceptado estas sentencias y lo único que ha detenido a algunos cabildos, es el tema de saber de donde podrán dirigir los recursos para lograrlo.



"En la medida en la que ellos hagan su análisis, podrán encontrar alguna opción”, acotó Diaz Tablada.



Al referir que este tema es importante para los Ayuntamientos por tratarse de recursos que no tenían contemplados y de los cuales por ley deberán de disponer, dijo que de los asuntos presentados a final de 2019 hay alrededor de 50 pendientes, pero no descarta que se sigan presentando más, ya que se trata de un salario dispuesto para Agentes y Sub Agentes de los 212 municipios del Estado.