Toma fuerza una de las tres líneas de investigación en crimen de periodistas del sur

Se tienen avances importantes en el caso del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García, perpetrado el lunes en Cosoleacaque, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien resaltó de las 3 líneas de investigación, ya se fortaleció una en la que seguirán trabajado.Asimismo, resaltó que se tienen identificados a varios autores materiales y se mantiene el operativo para ubicarlos."Ya se tiene identificado algunos de los autores materiales. De las 3 se fortaleció una, con las investigaciones se fortaleció una línea", dijo.El Mandatario estatal no quiso adelantar cuál es la línea de investigación más certera la que se sigue, toda vez que la Fiscalía General del Estado debe continuar las indagatorias."Vamos a dejar que la Fiscalía avance más y dé con algunos responsables. Con eso vamos a tener identificado bien el motivo", resaltó.En el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar el Plan Antiinflación, el Gobernador aseguró que Veracruz aportará para contener la escalada de precios de la canasta básica."Vamos a contribuir en este Plan. Nosotros ya veníamos trabajando con esta política, se trata de una política extensionista, no es más que acercar los técnicos agrícolas con la producción para satisfacer las necesidades alimentarias de la gente, no es solamente comercializar los productos".