Toman jefatura escolar en Atlahuilco en demanda de un profesor de preescolar

En demanda de que se les dote de un profesor del cual carecen desde el pasado ciclo escolar, padres de familia del preescolar Ignacio Zaragoza, de la comunidad de Xibtla, municipio de Atlahuilco, tomaron las instalaciones de la jefatura de zona.Victoria Tzoyontle Tocohua, integrante de la Asociación de Padres de Familia, indicó que desde el año pasado les hace falta un docente en el plantel, por lo que una sola profesora atiende a 40 niños y niñas de todos los grados.Explicaron que no es posible que una sola persona tenga esa carga de trabajo, pues no les da la atención suficiente ni puede avanzar en la educación de los niños.Indicaron que, aunque han pedido a las autoridades educativas que les manden otro docente, únicamente les dan largas.Mencionaron estar molestos porque sólo reciben excusas y no se atiende la situación, por lo que amagaron con bloquear la carretera que va hacia Atlahuilco y los demás municipios de la zona fría.Al lugar se presentó el delegado de la SEV, Marcelo Tepole Ramírez, quien se comunicó con el director de Educación Indígena y éste le aseguró que a más tardar el 3 de octubre llegará un docente para el preescolar.Los inconformes advirtieron que, si no se cumple con esa promesa, los padres viajarán a Xalapa para demandar que se les mande un profesor más.