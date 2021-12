Toman Palacio Municipal de Soledad de Doblado; Alcaldesa no cumplió con aguinaldo

Empleados municipales de Soledad de Doblado protestaron ante la falta de pago de su aguinaldo y mantienen tomadas las instalaciones del Palacio Municipal para presionar a la alcaldesa, Martha Rodríguez Contreras, a cumplir con esta prestación laboral. Son 46 los trabajadores sindicalizados que se manifiestan.Inés del Valle Vázquez, secretaria del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento, indicó que dichos empleados mostraron flexibilidad para esperar el pago, pero no se cumplió el acuerdo que se había hecho:“Es el reclamo del pago del aguinaldo, prestaciones que quedaron sin pagar, de alguna u otra forma el último día del pago era el 20, hubo acuerdo con la administración y no cumplieron el acuerdo, por eso la protesta, somos 46 trabajadores y es como lo estipula la ley, supongo que los empleados de confianza tampoco, la quincena se hizo efectivo, pero no el aguinaldo”, dijo.Al mismo tiempo, los protestantes están solicitando que se haga el pago de la segunda quincena de diciembre porque temen que tampoco se cumpla, pues el argumento de las autoridades municipales es que no cuentan con recursos.El compromiso de la Alcaldesa es que, cuando llegue la partida municipal que se asigna a los ayuntamientos, entonces se realizarán los pagos.“Ellos manifiestan que no les han llegado las participaciones y que por eso es que no han podido realizar el pago; que en cuanto les den la participación que les llega a los ayuntamientos entonces pagarán, porque ellos no tienen el recurso para poder cumplir”, finalizó del Valle Vázquez.En tanto, mantienen tomadas las instalaciones del Palacio Municipal.