Toman preescolar de Jilotepec ante falta de docente para el grupo de tercer grado

Padres y madres del centro preescolar “Manuel M. Oropeza” de la congregación Las Lomas de Jilotepec bloquearon las instalaciones del plantel en demanda de una docente para atender el grupo de tercer grado.En entrevista para Al Calor Político, una madre de familia refirió que, ante la falta de personal en dicho jardín de infantes, la directora se hace cargo del grupo de tercer grado.Por lo que los menores no reciben una atención integral, al no asignar la Secretaría de Educación una docente “de base”.“Aproximadamente tiene 4 años que el jardín no tiene una maestra que atienda el grupo de tercer año y en su momento las mamás que estuvieron en el grupo solicitaron que enviaran el recurso para una maestra”.Añadió que, aunque la Secretaría les asignó una interina, las madres y los padres de los menores exigen una docente de planta para atender a su grupo.“Entonces nosotros que tenemos 30 a 40 niños no puede ser que solo tengamos una maestra y a la directora, que ya tiene 30 años en el Jardín y está ocupando el cargo de directora y el de tercer grado y ya no puede hacerlo porque tiene que atender la dirección y el grupo, ya queremos una maestra que esté a cargo de nuestro grupo al 100 por ciento”.Por lo que añadió que el plantel requiere una docente para el grupo de primer año, además de la ya faltante para el grupo de segundo grado y se requiere además a un trabajador o trabajadora de intendencia.“Los padres familia al ver que no hay personal o que se ve muy lento el progreso de aprendizajes en sus niños están optando por llevarse a sus niños a otros jardines, pues saben que otros jardines tienen personal de sobra hasta niñeras e intendentes, aunque tienen matriculas pequeñas”, lamentaron.La protesta la hicieron acompañar con pancartas y cartulinas en las que demandan la pronta atención a sus reclamos.