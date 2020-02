Toman Secretaría de Finanzas; demandan bases para personal de confianza

En la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), trabajadores adheridos al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV) tomaron las instalaciones para exigir 170 basificaciones.



Al respecto, el secretario general de esta organización, Antonio Galicia Campos, dijo que había un acuerdo con el titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, sin embargo, sus agremiados siguen sin recibir sus Derechos



Aseveró que existe una sentencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz para otorgar las bases a los sindicalizados, algunos quienes ya tienen 30 años de servicios y no cuentan con Derecho a la Salud.



“Tenemos un promedio de 170 trabajadores que ya obtuvieron una resolución por parte del Poder Judicial, que es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, donde ya les otorgan una toma de nota en donde manifiesta la misma resolución de que no hay unos elementos que encuentre para que se consideren trabajadores de confianza, por lo tanto, son trabajadores de base.



“La Secretaría de Finanzas se ha negado tanto a otorgarles su clave sindical como sus prestaciones que les corresponden por Ley”, refirió.



Refirió que este problema se generó desde el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, con quien ya habían hecho los trámites respectivos, al igual que lo hicieron con la nueva administración de Miguel Ángel Yunes Linares.



“Una vez que inició la nueva administración retomamos el tema y nos llevamos aproximadamente 6 meses para que reconocieran. En junio más o menos ellos reconocieron que iban a aplicarles la clave sindical en noviembre, cosa que no ha sucedido.



“Prácticamente llevamos más de un año en esta negociación, incluso la semana pasada estuvimos con la Dirección de Política Regional en donde ellos tendrían que presentarse para arreglar esto por la conciliación; hecho que no hicieron”, acusó el dirigente.



Subrayó que se tiene que cumplir la Ley estatal del Servicio Civil que dice en los artículos 30 y 60, que son obligaciones de las dependencias acatar las resoluciones judiciales.