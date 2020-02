Toman Secundaria Técnica 128, en Xalapa; alumnos tienen 6 meses sin docentes

Padres y madres de la escuela Secundaria Técnica Industrial 128 cerraron las instalaciones del plantel en protesta por los más de seis meses sin docentes para cubrir 150 horas e incluso, la falta de nombramiento y pago para un médico escolar.



En voz de Lorena Carina Molina Martínez, la falta de personal la experimenta el plantel desde seis meses a la fecha y por lo anterior, los jóvenes sólo asisten a una clase al día.



Explicó que la escuela carga con un déficit de 150 horas laborales en las materias de Inglés, Español, Artes, Biología, Física e Historia.



"La asociación de Padres de Familia ha estado tratando de gestionar ante la Secretaría de Educación para solucionar lo de los profesores, pero desde que inició el ciclo escolar nos traen con cada ocho días, cada quince días y no tenemos (solución)", refirió.



Incluso, los docentes que ya tiene la escuela cubrieron temporalmente las asignaturas, pero la Secretaría nunca asignó presupuesto para cubrir tales interinatos.



"Que nos manden los docentes ya con nombramientos porque nos dicen que el problema viene desde México, y que por una organización que vienen haciendo no han podido llegar; tuvieron seis meses para organizarse y no hay respuesta", criticó.



Indicó que de parte de la Secretaría de Educación, la dependencia se limita solucionar el 50 por ciento de la falta de docentes, por lo anterior, no descartó endurecer las movilizaciones y esto incluye tomar las instalaciones de la SEV o el cierre de vialidades.



"Que tengamos una respuesta favorable, no tanto por ser padres o por el área donde se encuentra la escuela, sino porque se está afectando a los alumnos y realmente están atrasando en las materias donde no hay docente", señaló.



La falta de docentes afecta a 732 estudiantes matriculados en el turno de la mañana, y afecta su desempeño dado que se encuentran a mitad del ciclo escolar.



"En casa algunos estudian lo que no han podido ver aquí y en mi caso están yendo a clases particulares para no verse tan afectados" añadió.