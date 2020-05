Tomás Mundo niega que haya defendido al exalcalde de Coyutla, Basilio Picazo

El aspirante a la Fiscalía General del Estado (FGE), Tomás Mundo Arriasa, desmintió que se encuentre inhabilitado de la función pública para ocupar un cargo y negó que haya fungido como defensa del exalcalde de Coyutla y exdiputado local, Basilio Picazo Pérez.



Durante entrevista, Mundo Arriasa dijo que si estuviera inhabilitado no le habrían aceptado su aspiración en la Legislatura y dejó en claro que no hay ninguna constancia que lo pudiera acreditar como defensa del exedil de Coyutla.



“Eso es falso y no tiene ninguna relevancia, yo creo que es el miedo de algunos a que siga avanzando pero eso no lo pueden parar”, expuso.



Al reiterarle la pregunta sobre si participó en el equipo de abogados de Basilio Picazo, sostuvo que quien haga esa acusación está obligado a comprobar.



“Si sacaran una constancia válida pero aunque digan eso, es totalmente falso”, reiteró Tomás Mundo.



Sobre sus propuestas para la FGE, dijo que lo más importante es respetar el debido proceso, ya que se violenta en el 65 por ciento de los casos en Veracruz y por ello, 8 de cada 10 amparos del distrito que corresponde al Estado, se conceden.



Al referir que ya tiene preparado un plan de trabajo con esquemas nacionales e internacionales, dijo que con ello se pretende que Veracruz sea la primer Fiscalía del país que tenga una esquema de cumplimiento normativo.



“Tengo los alcances, las relaciones internacionales y nacionales para llevar a cabo todas estas acciones”, puntualizó.



De igual modo, dijo que se ha preparado por 8 años en universidades internacionales, por lo que cumple con el perfil para desempeñarse en el cargo “y eso a algunos les duele; pero yo me inscribí creyendo y pensando en sacar a Veracruz de este lugar con 99 por ciento de impunidad”, finalizó Tomás Mundo Arriasa.