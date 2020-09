Tomás Mundo sigue empujando recurso legal contra designación de Fiscal

Este martes, el Tribunal Colegiado admitió la queja presentada por el abogado penalista Tomás Mundo Arrisa en contra de la decisión del Juez de Distrito que desechó su solicitud de Juicio de Amparo Indirecto 311/2020 presentado en contra del proceso legislativo que designó a Verónica Hernández Giadáns como Fiscal General del Estado.



Mundo Arriasa señaló que la solicitud de queja quedó radicada bajo el Expediente 257/2020 y dijo tener confianza de que el Tribunal de Circuito, una vez que analice el recurso de queja, ordenará al Juez Federal admitir su solicitud de Juicio de Amparo Indirecto, pues reiteró que no está combatiendo la designación de la Fiscal, sino el irregular proceso legislativo del Congreso del Estado.



Recordó que el Juez Federal desechó la solicitud de Juicio de Amparo porque sólo se centró en analizar que el Congreso del Estado es autónomo y tiene la atribución de designar al titular de la Fiscalía General del Estado.



Sin embargo, el abogado penalista reiteró que en su solicitud no alega si el congreso es o no es autónomo, incluso ni la designación de Hernández Giadáns, sino que combate el proceso legislativo.



Expuso que en la batalla jurídica ya ganó otro round y en su momento, el Tribunal Colegiado tendrá que ordenar al Juez Federal que dé entrada a la solicitud de Juicio de Amparo Indirecto y así, tendrá que requerir a la Junta de Coordinación Política, a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia y a los 50 diputados locales.



En ese sentido, insistió que fue la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado la que llevó a cabo el proceso de designación del Fiscal General del Estado y no la Comisión Permanente de Procuración de Justicia que es la única facultada constitucionalmente para tal fin.



Además, la emisión de la convocatoria para la elección del nuevo titular de la FGE fue extemporánea ya que se debió emitir, como lo establece la Constitución Política de Veracruz, en un plazo de cinco días naturales contados a partir de que quedó vacante de manera definitiva el cargo de Fiscal General del Estado.



La destitución definitiva de Jorge Winckler Ortiz ocurrió el pasado 26 de marzo y la convocatoria se emitió el 30 de abril.



Sin embargo, el Juez Federal sólo se concretó a analizar que el Congreso es un órgano autónomo facultado para designar al Fiscal General.



Agregó que ante el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales por la contingencia del COVID-19, se ha exhortado a la parte recurrente a que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de juicio en línea, toda vez que el acuerdo en mención considera a la actuación electrónica como eje rector de la tramitación de expedientes y del quehacer jurisdiccional.



Asimismo, se solicitó proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.