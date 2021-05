Tontería de Gobierno, inventarse “fundación” de Tenochtitlán: Héctor Aguilar Camín

Al abrir la mesa “Tiempo Histórico” de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, el periodista Héctor Aguilar Camín destacó que el escritor de Tiempo Mexicano construye la visión “más universal posible” de una mezcla de México e Hispanoamérica en distintos tiempos.



“Carlos Fuentes nunca pensó en un Tiempo Mexicano, pensó en muchos tiempos mexicanos, (…) el tiempo mexicano es un tiempo lleno de muchos tiempos distintos entre sí. No que uno estuviera atrás o regresara al presente”, dijo.



Refirió que dicha perspectiva de Fuentes puede estudiarse en los ensayos “De Quetzalcóatl a Pepsicóatl” y “Tiempo His-pánico”, aunque el autor concibió un tiempo mexicano e hispánico cruzado con todas las corrientes de la historia universal.



“Nos conduce a imaginar que los mexicanos debemos buscar en nuestro pasado nuestro futuro, en nuestras tradiciones que conviven de una manera original, de darnos una forma de ser como sociedad, economía y comunidad política.



“Esta forma de la originalidad en la diversidad de nuestros tiempos es algo característico de la mirada de Fuentes y es la más inteligente de la mirada al pasado. Porque no renuncia a nada y nada le parece porque todo le parece posible asumirlo, recomponerlo y reintroducirlo en el flujo de nuestra vida y reconstrucción social”.



Aguilar Camín criticó además que se pretenda celebrar la “fundación” de Tenochtitlán, cuando la fundación de México vive en la conciencia histórica de su población y por lo tanto calificó de “tontería” las conmemoraciones gubernamentales de este suceso.



Recientemente, cabe señalar, causó polémica que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador “decretara” —de acuerdo al diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo— que dicha fundación ocurrió en el año 1321, aunque especialistas afirman que fue en 1325.



“Una de las discusiones más interesantes en el ámbito histórico de México tiene que ver no sólo con la tontería que hizo el Gobierno actual inventándose una fundación de una Tenochtitlán sino una discusión mas profunda que está abajo de eso: ¿qué fue la conquista? ¿Por qué hablamos de la conquista española y no de la conquista de los indios?”, interrogó el periodista en la mesa moderada por Víctor Arredondo y con la presencia de Carmen Iglesias y Roger Bartra.