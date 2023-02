Topes en calles son para incivilizados, Orizaba “no es Centroamérica”

A pesar de los reclamos de habitantes de la colonia Tlachichilco para que se coloque un semáforo sobre la avenida Cri-Cri, antes Circunvalación, el alcalde Juan Manuel Diez Francos rechazó esa posibilidad.Indicó que no se colocará ningún semáforo ni tampoco reductores de la velocidad.Señaló que cada semáforo cuesta 500 mil pesos, pero además hay varios para para que cruce la gente, y los topes sólo se ponen en lugares incivilizados. “Nosotros no somos Centroamérica”.Consideró que se tiene que exigir a la Policía Vial para que empiece a infraccionar y quienes bajen por ahí a exceso de velocidad sean multados con una buena cantidad.El Alcalde rechazó haber recibido alguna petición de los ciudadanos de esa colonia para atender esa y otras problemáticas que denunciaron el pasado 18 de enero.En esa fecha, los vecinos de la Tlachichilco señalaron que se han registrado varios atropellamientos en esa avenida, pues los vehículos y autobuses bajan encarrerados y no se detienen.Comentaron que hay adultos mayores que han permanecido hasta 20 minutos esperando pasar, por lo que lo único que quieren es evitar una desgracia.Incluso, mostraron al menos dos oficios entregados al ayuntamiento en los que solicitaban una audiencia con el alcalde para tratar ese tema.