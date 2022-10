Tormenta “Julia” dejaría más lluvias la próxima semana en Veracruz

El temporal lluvioso en Veracruz continuaría en el transcurso de la próxima semana ante el probable ingreso de los remanentes de la tormenta tropical “Julia” al Istmo de Tehuantepec y límites de los estados de Chiapas y Oaxaca.Al compartir los modelos de pronóstico ECMWF y GFS, el analista de la Secretaría de Protección Civil, Eleazar Emmanuel Gómez advirtió que la probabilidad de lluvias nuevamente aumentaría en la entidad, sin descartar los 150 litros por metro cuadrado en cuencas del sur y centro durante el martes y miércoles.Además, el meteorólogo no descartó un probable evento de “norte” para los días jueves y viernes de la semana entrante.El analista aclaró que “Julia” no impactará directamente a los estados de Veracruz, Chiapas o Tabasco pero sí afectarán sus remanentes (lluvia y nubosidad) tras tocar tierra en Nicaragua en el transcurso del domingo al lunes.Por lo anterior, recomendó continuar con la vigilancia de ríos y arroyos de respuesta rápida, ante la continuidad del riesgo de “escurrimientos” y probables inundaciones y encharcamientos de localidades urbanas y rurales.Por su parte, el Subcoordinador de Pronóstico Meteorológico y Estacional de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas, no descartó que debido al riesgo por lluvias y deslaves, la Secretaría pueda activar de nuevo la “Alerta Gris” en fase preventiva.Cabe referir que a partir de la mañana de este viernes, Protección Civil publicó el correspondiente “Aviso Especial” por los efectos del Frente Frío 2, previsto a partir de este fin de semana.“Esto (las lluvias) implicaría una situación complicada de riesgo para la población de Veracruz si es que este pronóstico se llega a cumplir”.