Torre Pediátrica de Veracruz ha tratado a menores con cáncer y COVID

Alrededor de 10 menores que se atienden en el área de oncología de la Torre Pediátrica de Veracruz han sido tratados por COVID-19; el último caso se registró hace dos semanas y la paciente superó el virus.



El médico Miguel Gómez Dorantes comentó que de manera general, el SARS-Cov2 no representaría un riesgo mayor para los pacientes pediátricos de cáncer, sin embargo, todo depende de qué tan avanzadas tengan ambas enfermedades.



"Recibimos a la niña con un tumor y tenía COVID, entonces se atendió de la urgencia que era el COVID y ahorita estamos en proceso de estudios del tumor, debe tener como 8 a 10 años. Este sería como el décimo caso", explicó.



El único caso de un paciente pediátrico que no logró superar ambas enfermedades fue el de un joven de 17 años que presentaba un grado avanzado de leucemia.



"Hemos entregado buenos datos en el servicio de oncología pediátrica, desgraciadamente falleció un chico de 17 años pero llegó en estadíos avanzados de la leucemia y del COVID, se le hizo lo humanamente posible pero al final de cuentas incluso los familiares no quisieron que se le ofreciera algo más".



Gómez Dorantes indicó que desde el inicio de la emergencia sanitaria se han mantenido trabajando de manera regular y este año se espera atender a un número similar de pacientes en comparación con el 2020.