Tortilla tendría nuevo “ajuste” de seguir aumento de precios de insumos: Molineros

A un mes y medio del ajuste de 2 pesos en el kilogramo de tortilla, este aumento ya se vio rebasado por los demás incrementos de insumos, lamentó el presidente de la Unión de Molineros de Veracruz y Boca del Río, Zenón Uscanga Jiménez.Si bien, por el momento no se prevé otro ajuste al kilo del alimento, de continuar así, no podrían aguantar un mes más, lamentó.Tan sólo el precio del gas en lo que va de marzo se incrementó un 10 por ciento y el maíz un 9 por ciento.“Si el precio de la tortilla está sobre 22 pesos, vas a tener que ajustar sobre 2 pesos, 2.20. ¿Acaba de aumentar en febrero? Eso fue por los ajustes de los incrementos pasados eso ya quedó rebasado, no queremos que pase así, vamos a aguantar lo más que se pueda, pero si vienen cosas imprevistas incalculables, vamos a tener que hacer ajuste”, dijo.Explicó que a diferencia de otras épocas en que estipulaban un aumento anual y después aguantan costos, en los últimos meses el incremento de insumos ha sido constante y de un día para otro, lo cual dificulta que se estabilice los gastos.Ante este panorama, los molineros anticipan que llegará el momento en que el precio de la tortilla se regule de la misma forma que otros productos e incremente o baje en periodos cortos.“Todo sube al mismo tiempo y ya no en periodos largos, cortos, semanas, 15 días, un mes, va llegar el momento que esto va llegar como las verduras como el tomate, cebolla, chile , que va estar subiendo de un día a otro, esa va ser la tendencia ajustar los precios en tiempos muy cortos”.En la zona conurbada conurbada Veracruz y Boca del Río, el precio del kilo de tortilla es 22 pesos directo en los establecimientos.