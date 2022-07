Trabaja Normal Veracruzana en adecuar normas escolares con derechos humanos

El director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), "Enrique C Rébsamen", Daniel Domínguez Aguilar, informó que están trabajando en la adecuación de los protocolos que se debe implementar en caso de derechos humanos para que no choquen con las normas de control escolar.Explicó que los lineamientos que involucran derechos humanos, que a su decir se deben cuidar y respetar, a veces van en contraposición con las normas escolares."Las normas escolares hablan de porcentaje, cuánto debe ir un estudiante, cuánto debe cubrir, pero hay situaciones que a veces no se compagina, y nosotros estamos pidiendo que haya una armonización entre lo que plantean las normas que tienen que ver con los derechos humanos y las normas de control escolar", reafirmó Domínguez Aguilar.Y es que dijo que hasta el momento se vienen aplicando las directrices estipuladas para el nivel de Educación Básica cuando se requieren las correspondientes a Educación Superior."Se están estableciendo los protocolos que deben usarse en las instituciones de Educación Superior como lo tiene la Universidad Veracruzana (UV), por ejemplo, pero nosotros lo seguimos poniendo con el protocolo de Educación Básica y sí necesitamos adecuarlo a las necesidades que tenemos a nivel de escuela de Educación Superior", expresó.Comentó que estas adecuaciones también derivan del caso de la joven embarazada que acusó que al pedir un permiso de salud fue supuestamente dada de baja, aunque el Director reiteró que sí se le dio atención luego de que su queja "generó mucha publicidad"."Precisamente porque existe esa armonización es que nosotros a veces como directivos nos vemos maniatados para cumplir a cabalidad lo que se quiere (...) Flexibilidad sí la hubo (con la joven de 24 años) pero nos estrellamos con la norma de control escolar. Ahora sí hay flexibilidad pero debe estar dentro de lo que establezca la norma escolar. No podemos brincarla, no podemos violarla", reafirmó.A su decir, no es un tema de la BENV sino de las autoridades gubernamentales (de la Dirección de Educación Normal de la Secretaría de Educación), por lo que están en espera de que les digan cómo "le vamos a entrar a esa parte" (de cuando haya estudiantes embarazadas) y también cuando se den casos de acoso escolar y otras violencias contra las mujeres en razón de género."(Las adecuaciones) no creo que estén listas antes del comienzo del ciclo escolar; estamos en ese proceso. Acabamos de revisar un proyecto que tiene previsto la autoridad y le hicimos una serie de observaciones y están tratando de concretarlo. Cuando eso se haga, nosotros como directivos tendremos más elementos para no cometer alguna injusticia o una mala interpretación de la aplicación de las leyes que hay para esto", expuso.Asimismo, refirió que están en proceso de construcción de las nuevas mallas curriculares y programas que habrán de operar a partir del venidero ciclo escolar, que iniciará el 15 de agosto, en lo cual, destacó, están inmersos los académicos de la BENV participando en las plenarias de las diferentes licenciaturas."Pero además tenemos cuestiones de sustentabilidad que tanto se está cuidando. En este momento tenemos un área que se encarga de eso y hay una coordinación con el Ayuntamiento para trabajar en paralelo con proyectos", concluyó.