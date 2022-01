Trabajador expone anomalías en el Hospital Dr. “Luis F. Nachón” de Xalapa

Buenas noches:Quisiera que me ayuden a publicar la inconformidad que tenemos los trabajadores del hospital Dr. “Luis F. Nachón” de Xalapa y al mismo tiempo, hacer un llamado a las autoridades pues estamos inconformes con nuestras condiciones laborales.Me permito explicar a ustedes que hace ya varios años no contamos en el hospital con líneas telefónicas, situación que complica seriamente nuestro trabajo y desde que esto sucedió nosotros los empleados tenemos que contar siempre con saldo en nuestros teléfonos para poder llevar a cabo nuestras labores, saldo que pagamos con nuestro sueldo y no debería ser así pues trabajamos en un hospital público perteneciente a la Secretaría de Salud.Por si fuera poco, últimamente los ascensores fallan de manera constante, entorpeciendo nuestras funciones (esperemos sea momentáneo) y la solución encontrada fue pedirle a los vigilantes que impidan el paso a los elevadores y sólo en circunstancias específicas se permite subir. Entendemos que son medidas desesperadas y definitivamente no es la solución, ya que no se optimiza el trabajo y hay pérdida de tiempo.Además, contamos con personal de edad avanzada y con problemas de salud, los cuales tienen que subir hasta 3 o 4 pisos varias veces en su jornada de trabajo. Está por de más pedirles se mantenga en el anonimato mi identidad, para evitar posibles complicaciones en mi trabajo. La información dada se puede corroborar con cualquier persona que trabaje en el hospital.