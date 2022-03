Trabajadoras despedidas mantienen reclamos contra SAT de Orizaba

En el marco del “8M”, las cuatro trabajadoras despedidas del módulo del SAT en Orizaba se plantaron este martes ante las instalaciones para denunciar la violencia de género, laboral e institucional que se cometió en su contra.Neida Amelia Plascencia Muñiz, Georgina Tocohua Cruz, María Esther Iliana Rosales Carmona y Adriana Lizeth Toriello Ventura indicaron que fueron varias arbitrariedades las que se cometieron en su contra, pues a raíz de que una de ellas enfermó de COVID-19 y se debieron confinar por prevención las demás, esto fue usado para despedirlas alegando ausencia injustificada.Sin embargo, indicaron que hay antecedentes del acoso en que ha incurrido María del Carmen Arzola Estrada, subadministradora en Córdoba, quien ha dicho que en el área de Servicios al Contribuyente debe haber sólo gente joven, por lo que hubo aviso en contra de todas las trabajadoras sindicalizadas de más antigüedad, por lo que muchas de ellas se vieron obligadas a solicitar su retiro con tal de no perder su trabajo.Refirieron que incluso hasta sus derechos a la salud les fueron violentados, pues el mismo día en que fueron dadas de baja se les dejo de brindar servicio médico en el ISSSTE por órdenes del directorio, pese a que la ley marca que todo trabajador despedido tienen derecho a gozar del servicio hasta un máximo de 60 días posteriores, lo que no ocurrió en sus casos.El acoso, abundaron, llegó a tal grado que en el ISSSTE pretendieron quitarles su carnet de cita y se negaron a darles algún documento que acreditará su baja del servicio y únicamente les decían que ya no aparecían en el sistema.Las trabajadoras recordaron que por todo ello interpusieron su demanda ante las autoridades laborales y están a la espera de que se reconozca la injusticia que se cometió en su contra.