Trabajadores de Gas de Xalapa exponen anomalías en pago de prestaciones

Psicólogo Joaquín Rosas GarcésDirector general de alcalorpolitico.comPor medio del presente o nos dirigimos a usted, psicólogo Joaquín Rosas, antes que nada para agradecerle el espacio que nos brinda para poder expresarnos y ser escuchados ante las autoridades y para comentarle lo siguiente.Somos trabajadores al servicio de Gas de Xalapa y queremos expresar los atropellos y violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales y laborales. Al interior todos vivimos con el temor de represalias si hablamos. Somos empleados que van al día, trabajando arduamente para llevar el sustento a casa y, sobre todo, con la esperanza de que algún día nuestras familias reciban lo que por derecho nos corresponde por tantos años de trabajo.Hoy queremos pedir el apoyo del señor gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a la Secretaría del Trabajo y Previsión social y Productividad, para que nos apoyen para que nuestros derechos sean respetados, ya que esto no va a cambiar si una autoridad no viene a revisar lo que pasa en esta empresa. Como ejemplo le describiré cómo están nuestras prestaciones, más bien cómo las reparten.1.-Contamos con una caja de ahorro con el fin de tener un dinerito los fines de año. Pero cada año sólo recibimos lo que ahorramos, nada más, sin intereses de lo que genera nuestro dinero.2.-En reparto de utilidades, hace dos años nos dieron $3000 pesos y eso porque nos inconformamos, además de que nos hicieron firmar un documento de conformidad. El año pasado nos dieron $1500.3.- Sobre el reparto de utilidades de éste año ya nos comentaron que no llegará ni a $2000.4.- Los descuentos. En nuestros sobres de dinero nos llegan muchos descuentos según de impuestos que no sabemos de qué son. De igual manera, los descuentos del sindicato llegan en el sobre y nadie nos dice tampoco por qué.Éstas son algunas de las irregularidades que hay en nuestro centro de trabajo y todo aquel que se inconforma, los jefes lo hostigan y lo amedrentan hasta que buscan cualquier pretexto para correrlo. De la misma manera, quien ya no quiere trabajar y está sindicalizado es liquidado con no más de $3000 pesos. Y el que es despedido le dan $2500, tenga los años que tengan.Creo que nosotros deberíamos de contar y ser defendidos por el sindicato pero no es así, el mismo sindicato nos dice que no digamos nada. Hoy se escuchó un rumor de que ya repartieron las utilidades entre la Comitiva Sindical y que el sindicato ya está comprado para que nosotros no manifestemos nuestra inconformidad y nos mantengan calmados.Es necesario que alguien venga a ver lo que pasa con nuestras prestaciones, nuestro sueldo que por derecho nos corresponde. ¿Es cierto que se pagan tantos impuestos y por eso nos llegan tantos descuentos? ¿Qué pasa con los aumentos de los salarios que nos tienen que dar, ya que nuestro salario es el mismo desde hace años? ¿Por qué no nos apoyan cuando hemos tenido accidentes de explosiones en donde se han quemado algunos compañeros que han preferido correrlos?De antemano agradecemos mucho el espacio al portal alcalorpolitico.com por permitirnos expresarnos y que las autoridades sepan lo que está pasando para que tomen cartas en el asunto, esperando todos los trabajadores que esta publicación haga eco para el bien de todos.