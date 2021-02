Trabajadores de la CAEV acusan atropellos y malos tratos, en Tuxpan

Alrededor de cien trabajadores adscritos a la Oficina Operadora en esta ciudad de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) realizaron un paro de labores este jueves, en demanda de mejores condiciones laborales.



La secretaria general seccional del Sindicato Democrático Estatal de los Trabajadores de Sistemas de Agua, Similares y Conexos del Estado de Veracruz (SIDETAV), Cinthya Jurado Martínez, señaló que la CAEV no ha cumplido diversos acuerdos con la parte trabajadora.



Acusó, además, que algunos de sus compañeros han sufrido atropellos y malos tratos en el desempeño de sus labores, bajo la administración de la Oficina Operadora a cargo de Jorge Alberto Vargas Chabelo en este puerto, además de que no se ha procedido a la contratación de personal faltante.



Abundó que las demandas se plantearon en un pliego petitorio desde el pasado 16 de febrero, sin que hasta ahora hayan tenido respuestas favorables, ante lo cual decidieron llevar a cabo una protesta de brazos caídos este jueves.



Ante la postura de los trabajadores, la representante sindical recibió una llamada telefónica desde Xalapa, para que este viernes se lleve a cabo un diálogo en la capital del estado, en busca de un acuerdo con el director general de la dependencia estatal, pero los inconformes advirtieron que si no hay respuestas “justas” podrían detener las labores de manera definitiva a partir de la próxima semana.