Trabajadores de la Dirección General de Educación Primaria “toman” oficinas

Personal de la Dirección General de Educación Primaria Estatal (DGEPE) cerraron los accesos a las instalaciones en la colonia Badillo en protesta por el impago del incremento salarial del 1, 2 y 3 por ciento al magisterio.Desde las 8:00 horas de este jueves, los trabajadores cerraron la “pluma” del estacionamiento y no permitieron el ingreso de usuarios y empleados a la Dirección, como medida de presión a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).En el punto, los manifestantes pegaron cartulinas con los mensajes “Los trabajadores del Sistema Estatal de la SEV exigimos el pago inmediato de la nivelación salarial correspondiente al 1, 2 y 3 por ciento”.Al tiempo que reclamaron que dicho incremento, ofrecido desde mayo pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador “no es un bono” y que los manifestantes “no son 19”, en alusión a los comentarios por minimizar dicho movimiento.Los trabajadores de la Dirección General de Primarias reiteraron que continuarán en la protesta y el cierre de las oficinas hasta que no exista una respuesta concreta de las autoridades.Cabe referir que la mañana de este jueves, docentes igual se manifestaron en la Plaza Lerdo para reclamar el pago inmediato del incremento salarial prometido desde mayo.