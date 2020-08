Trabajadores del sector servicios y turismo, los más afectados por pandemia: CTM

Trabajadores del sector servicios y turismo han sido los más afectados en esta pandemia por COVID-19, mientras que los industriales están aguantando no han recortado plazas ni bajado salarios, pero sí han tomado precauciones para evitar contagios, afirmó el secretario general de la CTM, Jaime Anaya Romero.



Ante ello, vislumbran un panorama bastante complicado pues el desempleo ha ido al alza en los últimos meses.



"Los más afectados son meseros, fotógrafos, panaderos, chóferes, cocineras, comercios en pequeño, muchos se quedaron sin trabajo y apenas empiezan a abrir los negocios, pero poco a poco, la recuperación es muy lenta, este año no es nada alentador", agregó.



Por otra parte, explicó que a la fecha han fallecido tres miembros de la organización por COVID-19, uno en Orizaba, otro en Yanga y otro más en Ixhuatlán del Café, por ello no bajan la guardia y junto con industriales buscan mejores condiciones para los trabajadores y que éstos no pierdan sus fuentes laborales.