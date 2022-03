Trabajadores petroleros de la UNTyPP exigen mejores condiciones de jubilación

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) se manifestaron este miércoles en diferentes centros laborales, para exigir a las autoridades que sean tomados en cuenta para poder jubilarse a los 55 años de edad y 30 años de servicio.La movilización, que también ocurrió en los Complejos Petroquímicos, fue porque a pesar de que llevan años haciendo dicha solicitud, hasta el momento nadie les ha dado una respuesta positiva.El secretario de Trabajo de esta agrupación, Didier Marquina Cárdenas, declaró que de acuerdo con los reglamentos, los agremiados de la UNTyPP tienen que cumplir 40 años de antigüedad y 65 años de edad, lo que ha causado una serie de movilizaciones para que se reduzca y se realicen estos ajustes.“Nos dejaron para que cumplamos 40 años de antigüedad y 65 años de edad, así es como está actualmente el reglamento y se modificó desde el 2015, a los trabajadores de otros sindicatos no ha pasado nada, ellos tienen 30 de antigüedad y 55 de edad, esas son las consideraciones”, declaró.El entrevistado expuso que a través de documentos y por medio de una carta dirigida al canciller Marcelo Ebrard que lo enteró de la situación, los trabajadores petroleros exigen una respuesta y resolución inmediata.“Nosotros le solicitamos al gobierno mexicano mediante documentos, le hicimos una carta al canciller Ebrard para hacerle saber de la situación que estamos pasando ante la falta de libertad sindical y que no queremos recurrir a ese mecanismo, lo podíamos resolver bien y rápidamente”, dijo Marquina Cárdenas.Agregó que seguirán con las movilizaciones hasta que se corrija lo que se hizo mal en el pasado, pues expuso que no es un privilegio adicional la exigencia que están realizando.“Es el primer movimiento del año que estamos realizando y vamos a continuar mientras no veamos disposición o verdadera voluntad de querer corregir lo que se hizo mal; no les estamos pidiendo que nos den un privilegio adicional, nada que no se les dé ya a otros, queremos que nos regresen a esas condiciones” finalizó.A nivel nacional, son 80 mil los integrantes del UNTyPP, tanto trabajadores en activo como jubilados.