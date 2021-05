Trabajadores que buscan formar otro sindicato en la UV interponen amparo

Antes de que concluya el rectorado de Sara Ladrón de Guevara, la UV podría contar con un nuevo sindicato debido a que un grupo de trabajadores se han organizado para registrar un nuevo gremio de trabajadores de la máxima casa de estudios.



La organización denominada Sindicato de Trabajadores de la Universidad Veracruzana promovió un amparo en contra de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Gobierno de Veracruz por negarse a resolver su solicitud de registro como sindicato.



Debido a que han transcurrido varios meses y aseguran haber cumplido con todos los requisitos e incluso esperar más del tiempo establecido por la ley para obtener una respuesta, no han recibido tal.



Por ello, promovieron el amparo 394/2021 ante el Juzgado Primero de Distrito en contra de la omisión de emitir la respuesta respecto de la solicitud de registro de la organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores de la Universidad Veracruzana, a pesar de haber transcurrido en exceso los términos marcados por la legislación aplicable.



Hasta el momento se dio entrada al juicio de amparo pero el Juez Federal no concedió la suspensión provisional al advertir que no se han violado derechos fundamentales que pudieran tener actos restitutivos inmediatos.