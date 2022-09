Trabajadores toman las instalaciones del CETMAR, en Coatzacoalcos

Trabajadores del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) número 15 Coatzacoalcos, tomaron este inicio de semana las oficinas del plantel, en demanda de la destitución de la directora Silvia Flores Paredes.Julieta Rivera, delegada del Sindicato- D-02-132, confirmó que son más de 30 denuncias que existen contra la actual directora, misma que además ya se excedió del tiempo al frente del plantel."Somos sindicato nuevo, tomamos posesión 7 de julio, pero el día que tomamos posesión tratamos de dialogar para trabajar en conjunto porque hay muchas quejas de personas que ha despedido injustificadamente, denuncias por desvíos de fondos, gente que hizo trabajar en pandemia y falleció uno de ellos y más", dijo.El tema fue planteado al Sindicato en Xalapa y, debido a que ya no hubo diálogo, se dio la orden de tomar las oficinas administrativas sin perjudicar las clases a los alumnos.Asimismo, indicó que en breve se espera el cambio de Silvia Flores por las denuncias que hay en su contra ante el órgano de control y el tribunal superior."Se tendrá una plática con el coordinador de enlace para que se haga el cambio de directora, no es un pliego petitorio, son una serie de denuncias. Ya se llevó el tiempo máximo de 3 años, por la pandemia la volvieron a dejar. Lleva 6 años", reveló.Julieta Rivera recordó que entre las denuncias está el de la intendente que dio a conocer que tenía más de 2 años trabajando en el plantel, pero a cambio de obtener el contrato, la directora la obligaba a ir a hacerle los quehaceres domésticos a su casa, una vez que la señora de intendencia se negó pues no le daba pago extra, Silvia Flores le quitó el contrato en el plantel.