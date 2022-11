Trabajamos por seguridad, dialogamos con alcaldes, rescatamos pueblos: Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseguró que después de recorrer personalmente los 212 municipios, hoy en día está al tanto de lo que sucede en Veracruz, trabajando “muy coordinado” con la Federación y los ayuntamientos.Expuso que sólo en el 2022 estuvo en 51 demarcaciones participando en las mesas de seguridad, lo que le ha permitido conocer sus caminos, su orografía, a su gente, el ambiente que los envuelve y trabajar siempre escuchando a sus habitantes.“Conociendo realmente el trabajo de campo con los alcaldes y alcaldesas de las distintas regiones de Veracruz. Realizamos ya hasta este cuarto año, 266 mesas de seguridad, hemos asistido a poco más de 800 reuniones de seguridad, algo inédito no solamente en Veracruz, sino en el país”, dijo en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Insistió en que trabajan de la mano con los alcaldes, haciendo política con ellos y conociendo la esencia de cada uno.Cisneros definió a la Cuarta Transformación como un movimiento liberal, que desde su origen defendía la libertad que se perdió con la llegada de los españoles y su colonización.“Y una vez que la conquistamos en 1821 y fuimos independientes de España, hemos trabajado por constituir un verdadero país en función del diálogo, de los acuerdos, pero sobre todo, del respeto a las diferencias”, dijo al destacar que esto es lo que ha permitido la gobernabilidad en la entidad.El responsable de la política interna añadió que además de respetar la cosmovisión de cada demarcación, promueven su identidad y orgullo, a través de programas audiovisuales como el de “Orgullo Veracruzano”, que muestra la esencia de cada pueblo y su cultura, alcanzando los 300 videos hasta ahora 45 millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales donde se exhiben.“Y me da muchísimo gusto ir algunos municipios en donde los alcaldes y alcaldesas nos dicen que con el rescate de su identidad, que siempre la habían tenido pero que no la promovían, hoy sus pueblos son más visitados. Buscamos valorar lo mejor de cada lugar, de cada región”, resaltó Cisneros Burgos.El Secretario de Gobierno expuso que sólo faltan alrededor de 17 municipios por llevar las jornadas Itinerantes del Registro Civil, lo que ha permitido que los ciudadanos sin un acta de nacimiento ahora la tengan.En estas actividades, que suman 230 hasta ahora, también brindan servicios de salud, asesoría jurídica y apoyo a las mujeres, lo que reafirma que el Gobierno de García Jiménez no está “centralizado” en Xalapa.“Hemos entregado casi un millón de actas de nacimiento de manera gratuita e itinerante. Si nosotros reunimos todos los años de Gobierno desde que el Gobierno del Estado se fundó en 1824 hasta el 2018, han transcurrido 194 años. Nosotros en 4 años hemos entregado más actas de nacimiento que juntando todos los gobiernos desde 1824”, resaltó.Pese a ello, comentó que sigue habiendo personas sin dicho documento, a las que esperan atender para que dejen de estar en la incertidumbre jurídica.“Recibimos en el último lugar en servicios del Registro Civil y hoy 4 años después, primer lugar nacional. Parece sencillo pero es una gran tarea”, afirmó el funcionario estatal, quien destacó el trabajo colaborativo y el compromiso de los empleados y directivos de esta dependencia, de los munícipes y legisladores.“Se la llevamos a su territorio, lo que otros gobiernos no hacían porque eran gobiernos centralizados y eran gobiernos que hablaban de que querían a la gente pero sólo hacían obras en las grandes ciudades y al pueblo que necesitaba temas como este, pues no lo pelaban. Son esos que dicen que tienen un gran amor por el país y por Veracruz, pero a la hora de votar en el Congreso, esos partidos que nos gobernaron anteriormente, votan para que los extranjeros tengan el privilegio de llevarse nuestra energía”, criticó.Reafirmó que ello ha permitido garantizarles este derecho humano, el primero que tiene una persona, porque de allí derivan los demás, inclusive en casos de delitos, donde no habría manera de confirmar la identidad de la víctima.“No sé si (en estos dos años que restan de la administración) logremos abatir todo el rezago, pero lo que sí estoy seguro es que habremos dado un paso gigante. Esa es la transformación, la transformación es llegar para cambiar la vida de la gente. La persona que estuvo allí en el Registro Civil estuvo por más de 20 años y seguía siendo lo mismo”, dijo.Añadió que se hizo un “cambio radical” en la forma de atender a la gente en el Registro Civil y hoy ese cerca del millón de veracruzanos tiene el documento que les permite tener todos sus demás derechos.Al precisar que cuando se dice que el Gobierno actual está cerca de los pueblos originarios, es porque se pone en práctica y una muestra, refirió, es que el portal de transparencia, además de estar en español, también tiene traducción a otras cuatro lenguas que se hablan en la entidad, lo que les hará acreedores a una distinción por parte del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).“Muchos pueblos originarios que no hablan español, que solamente mantengan su lengua materna, tienen derecho a consultar y tienen la facilidad y ese derecho constitucional de buscar en nuestro portal de transparencia. Somos la única institución del país, por eso vamos a recibir este premio”.Eric Cisneros dijo que con hechos también se transforma el derecho a ser informado y a consultar lo que el Ejecutivo veracruzano hace desde la dependencia a su cargo.En ese sentido, manifestó que al poner a disposición de la ciudadanía esta información, se muestra un “gran avance” en el combate a la corrupción.“Hemos ido mucho más allá porque nuestro actuar debe ser como estar en una caja de cristal, debe estar a la vista de todos y en ese sentido también puedo decir con enorme gusto que en este cuarto año que se informa no hemos tenido un sólo caso de denuncias de abuso ni laboral, ni de hostigamientos en la Secretaria de Gobierno y eso también habla de la transparencia”, sostuvo.Además, aseguró que el compromiso para el 2023 es seguir trabajando las 24 horas del día y los 365 días del año con los veracruzanos, no sólo como discurso, sino en la práctica, recorriendo todos los municipios, como lo ha venido haciendo desde el primer día del 2018 cuando asumió el cargo.“Vamos a seguir trabajando fuerte en equipo para seguir construyendo este Veracruz que nos llene de orgullo a todos y que lo podamos presumir y gritar fuerte que somos veracruzanos”, concluyó.